Final Fantasy 7 Remake: Intergrade: PlayStation-Exklusivität bis Dezember 2021 verlängert

Die Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5-Termin: 10. Juni 2021) auf anderen Plattformen wird sich noch etwas länger hinziehen . Ursprünglich war die Grundversion des Rollenspiels bis März 2021 exklusiv für PlayStation 4 vorgesehen ( wir berichteten ), aber dieser Zeitraum ist von Sony und Square Enix verlängert worden. Ganz am Ende des kürzlich erschienenen "finalen Trailers" wird eingeblendet, dass Final Fantasy 7 Remake Intergrade auf der PlayStation 5 mindestens sechs Monate vor allen anderen "Formaten" respektive Plattformen verfügbar sein wird. Demnach sind Umsetzungen von Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PC und Xbox Series X/S frühestens ab dem 10. Dezember 2021 denkbar.Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PlayStation 5 ist eine grafisch verbesserte und inhaltlich erweiterte Version des Rollenspiel-Remakes aus dem Jahr 2020. Wer Final Fantasy 7 Remake für PlayStation 4 gekauft hat, kann ein kostenloses PS5-Enhancement-Upgrade mit Grafik- und Spielverbesserungen herunterladen. Die neue Episode mit Yuffie ist in diesem kostenlosen PS4-auf-PS5-Upgrade nicht enthalten. Sie kann einzeln dazugekauft werden. Die PS4-Version von Final Fantasy 7 Remake, die PlayStation-Plus-Abonnenten zur Verfügung steht, hat keinen Anspruch auf das digitale PS5-Upgrade."Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird ab dem 10. Juni 2021 als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie "Descendant of Shinobi" und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen. Kund*innen, welche die digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition vonFinal Fantasy 7 Remake Intergrade vorbestellen, erhalten als Bonus die Waffe "Kaktoriken", die Yuffie in FF7R Episode Intermission ausrüsten kann", schreibt der Publisher."In der neuen Episode folgen Spieler*innen Yuffie Kisaragi und ihrem Partner Sonon Kusakabe, während sich diese auf eine gefährliche Mission in Midgar begeben, die mächtigste Materia des Shinra-Konzerns zu stehlen. In FF7R Episode Intermission kämpfen Spieler*innen als Yuffie, die von Sonon unterstützt wird. Mit ihren schnellen und starken Attacken stellen sich die beiden Scarlet, der Leiterin der Waffenentwicklung von Shinra, und Nero, einem Mitglied der Eliteeinheit von Deepground, die sich Tsviets nennt. Ebenfalls neu ist die Beschwörer-Materia für Ramuh, den Gebieter über den Himmel. Der Trailer präsentiert außerdem Gameplay von 'Fort Kondor', einem neuen, taktischen Minispiel in FF7R Episode Intermission."Letztes aktuelles Video: Intergrade Final Trailer