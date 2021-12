Final Fantasy 7 Remake: Dies sind die PC-Systemanforderungen, Veröffentlichung am 16. Dezember

Minimale Systemanforderungen

Windows 10 64-Bit

Intel Core i5-3330 / AMD FX-8350

8 GByte Arbeitsspeicher

GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3 GByte VRAM)

100 GByte freier Festplattenplatz

DirectX 12 oder spätere Version

Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10 64-Bit

IntelCore i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

12 GByte an Arbeitsspeicher

GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700

100 GByte freier Festplattenplatz

DirectX 12 oder spätere Version

Während sich der Relese von Final Fantasy 7 Remake ( ab 40,99€ bei kaufen ) Integrade auf dem PC mit immer größeren Schritten nähert, fragen sich viele Fans sicherlich, welche Hardware sie eigentlich benötigen, um sich in das Rollenspiel-Abenteuer stürzen zu können. Die Antwort darauf aus erster Hand direkt von Square Enix.Wie das Team via Twitter verkündet hat, sind die Systemvoraussetzungen vergleichsweie bescheiden und dürften die meisten Fans nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. So sollte im Rechner mindestens ein Prozessor auf dem Niveau eines Intel Core i5-3330 stecken – gemeinsam mit acht Gigabyte an Arbeitsspeicher. Außerdem müsst ihr 100 Gigabyte an Platz auf eurer Festplatte freiräumen. Die empfohlenen Hardware-Specs sind logischerweise etwas höher angesetzt, aber ebenfalls nicht übertrieben. Notfalls habt ihr noch einige Tage Zeit, um euren PC aufzurüsten, der Release von Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Epic Games Store ist für den 16. Dezember 2021 geplant.Hier die Übersicht:Final Fantasy 7 Remake Intergrade wurde am 10. Juni 2021 für PlayStation 5 veröffentlicht und konnte im Test auf 4Players.de einen guten Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: IntergradePCTrailer