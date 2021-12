Final Fantasy 7 Remake: Besitzer der PS-Plus-Version erhalten die PS5-Variante "Intergrade" kostenlos

Starting this Wednesday...



• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.



• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586



Zum Release von Final Fantasy 7 Remake ( ab 40,99€ bei kaufen ) Intergrade im Juni 2021 hat Square Enix für alle Besitzer des Hauptspiels ein PS5-Upgrade vorbereitet, das ohne weitere Kosten heruntergeladen werden konnte. Ausgenommen hiervon waren allerdings Spieler, die Final Fantasy 7 Remake im März 2021 über ihre Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bezogen haben. Es hatten somit nur diejenigen Zugriff auf das PS5-Upgrade, die den Titel auch tatsächlich gekauft haben. U.a. via Twitter gab Square Enix nun bekannt, dass ab 22. Dezember 2021 das Intergrade-Update auch für Spieler kostenlos sein wird, die lediglich die PS-Plus-Version von Final Fantasy 7 Remake besitzen.Die so genannte Intergrade-Version bietet auf der PlayStation 5 zahlreiche Verbesserungen. Unter anderem wurde die Grafik an vielen Stellen optimiert. Wer zudem Wert auf flüssigeres Gameplay setzt, kann in den Einstellungen einen Modus für 60 Bilder in der Sekunde aktivieren. Die Ladezeiten wurden ebenfalls deutlich verkürzt. Zur Feier des Tages bietet Square Enix außerdem die nicht auf PS4 erhältliche "Episode Intermission" mit Yuffie bis zum 7. Januar 2022 mit einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent im PlayStation Store an.Letztes aktuelles Video: Intergrade PC-Trailer