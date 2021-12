Final Fantasy 7 Remake: Technische Probleme der PC-Version von Intergrade

Alert: Alex sent his clips over for us to check out and, yeah, the PC port of FFVIIR is terrible. He captured this using an RTX3090 + 10900k at just 1080p and it's a mess. The smooth presentation was central to its story telling and this version compromises it. https://t.co/wE9Wj1OAEz



— John Linneman (@dark1x) December 17, 2021

Final Fantasy 7 Remake ( ab 40,99€ bei kaufen ) Intergrade ist seit einigen Tagen für PC-Spieler erhältlich. Im Gegensatz zur Version für die PlayStation 5 sieht man sich am Rechner jedoch mit einigen technischen Problemen konfrontiert, die den Spielspaß immer wieder ausbremsen.John Linneman von den Technik-Analysten Digital Foundry z.B. nannte den PC-Port "schrecklich". Der Titel weist nur rudimentäre Grafikeinstellungen auf - so sei es z.B. nicht möglich, die dynamische Auflösung zu deaktivieren. Hierfür hat die Modding-Szene zwar bereits Abhilfe geschafft, doch viele Spieler erwarten bei einem Preisschild von 80 Euro schlichtweg mehr.Neben den mangelnden Grafik-Optionen läuft das Spiel auf vielen Maschinen leider auch nicht sonderlich gut. So beschweren sich Nutzer auf Twitter über nervige Ruckler und anderweitige Probleme. Digital Foundrys Alexander Battaglia musste beispielsweise mit Rucklern kämpfen, obwohl er eine RTX 3090 nutzte.Wie PC Gamer berichtet, treten Ruckler vor allem in Hub-Gebieten auf, in denen sich eine Vielzahl an NPCs aufhält.Allerdings gibt man dort auch Hinweise, wie sich die Bildratenprobleme bekämpfen lassen: Man sollte das Remake im DirectX-11-Modus spielen. Hierfür muss man lediglich die Einstellungen des Epic Games Stores aufrufen, Final Fantasy 7 Remake Intergrade auswählen und "-dx11" bei "Weitere Kommandozeilenparameter" eingeben - allerdings wird dadurch HDR deaktiviert. Dementsprechend bleibt wohl derzeit nur Geduld, bis Square Enix einen Patch nachliefert, der die Probleme adressiert.Letztes aktuelles Video: Intergrade PC-Trailer