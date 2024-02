Final Fantasy 7 Remake: Square Enix veröffentlicht neues Update kurz vor dem Release von Rebirth

Final Fantasy 7 Remake: Ein schwarzes Shirt für Tifa

Am 29. Februar erscheint nach langer Entwicklungszeitfür die PlayStation 5. Jetzt, ein paar Tage vorher, hat Square Enix überraschenderweise noch einveröffentlicht, der auf dem ersten Blick gar nicht so viel verändert – dennoch aber zu etwas Aufregung führt.Das Update fürmit der Versionsnummer 1.003 ist für PC und die PlayStation-Version erschienen und bringt ein paar Gigabyte auf die Downloadwaage. Darin enthalten? Einevon Tifa, welches nun besser zur Darstellung in Final Fantasy 7 Rebirth passt. Gleichzeitig brachte es aber auch eine wichtige PC-Mod kurzfristig zum Erliegen.Laut den Patchnotes (via Steam ) behebt das Update für Final Fantasy 7 Remake lediglich "mehrere Fehler", ohne genauer darauf einzugehen. Eine Änderung ist aber dem einen oder Fan direkt aufgefallen: In einer Zwischensequenz mit der 15-jährigen Tifa wurde ihr Cowgirl-Outfit ein wenig angepasst. So trägt sie nun unter ihrem offenen, weißen Hemd noch ein. Ein Vergleichsbild findet ihr im Forum von Resetera In erster Linie soll die Anpassung wohl zurin Bezug auf Rebirth beitragen. Ihr aktualisiertes Outfit ähnelt nun mehr der Kleidung, die sie im Nachfolger trägt. Manch anderer sieht darin jedoch eine– angesichts von Tifas Strandoutfit in Rebirth würde das aber schon arg komisch wirken. Immerhin geizt Square Enix an einer besonderen Stelle nicht mit bestimmten Kamerafahrten.Das Update brachte jedoch noch eine entscheidende Änderung für Nutzer der Modifikation: Sie funktionierte nicht mehr. Obwohl die Modifikation oft dafür genutzt wird, um einige der technischen Schwierigkeiten des Final Fantasy 7 Remakes auf dem PC zu umgehen, sorgte der Patch für ein Ende der Kompatibilität.Der zuständige Modder emoose hat jedoch binnen kürzester Zeit ein Update der Modifikation auf Nexusmods veröffentlicht. Nun soll die Mod wieder funktionieren, und zwar sowohl mit der Steam- als auch mit der Epic Games Store-Version. Falls ihr hingegen mehr zum Nachfolger des japanischen Rollenspiels wissen wollt, gelangt ihr