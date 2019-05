Planet Coaster: Bisher größte Erweiterung angekündigt: Ghostbusters - 4Players.de

Frontier Developments hat die Download-Erweiterung Planet Coaster: Ghostbusters angekündigt. Das Content-Pack umfasst ein neues, storybasiertes Szenario begleitet von Dan Aykroyd und William Atherton, neue Spielmechaniken, Fahrgeschäfte und Charaktere - sowie Kulissen und Sounds direkt aus dem Filmklassiker von 1984. Es soll möglich sein, einen authentischen Ghostbusters-Park zu bauen, inklusive ECTO-1, Marshmallow-Mann und interaktiven Fahrgeschäften."Im DLC Planet Coaster: Ghostbusters kehrt Schauspieler Dan Aykroyd zurück, der seine ikonische Rolle als Raymond Stantz wiederaufleben lässt und die Spieler durch die Kampagne führt. Während diese ihren Park aufbauen, werden sie mit allerlei geisterhaften Phänomenen konfrontiert, die ihre Fahrgeschäfte heimsuchen. Auch William Atherton ist als Antagonist Walter Peck mit von der Partie. (...) Nostalgische Ghostbusters-Fans können sich über die Rückkehr von anderen Fanlieblingen unter den Geistern und Charakteren freuen, wie Slimer, den Stay-Puft-Marshmallow-Mann und sogar ECTO-1. Das neue interaktive Fahrgeschäft The Ghostbusters Experience erlaubt es den Spielern, auf eine komplett neue Art und Weise mit dem Spiel zu interagieren, indem sie in die Rolle eines Ghostbusters schlüpfen. Sie müssen die Geister mit ihren Partikelwerfer unschädlich machen und können an ihrem Highscore feilen."Planet Coaster: Ghostbusters soll das bisher ambitionierteste Content-Pack des Spiels sein. Es wird 14,99 Euro kosten und "demnächst" erscheinen. Über das Ghostbusters Pack hatten wir bereits im April im Zuge eines Frontier-Gerüchts berichtet Letztes aktuelles Video: Ghostbusters Reveal Trailer