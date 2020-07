Planet Coaster: Console Edition: Entwickler über die Anpassung der Steuerung und den Achterbahnbau

Die Entwickler der Console Edition von Planet Coaster sprechen im folgenden Video über die Anpassungen der ursprünglichen PC-Version an die Bedürfnisse der Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Sie gehen dabei u.a. auf die Veränderung der Steuerung, die Platzierung von Objekten im Park und den Bau von Achterbahnen ein.Letztes aktuelles Video: Console Edition | Dev Diary 1 | Expanding the ExperienceKürzlich hatten wir in einem Interview mit Game Director Gary Richards gesprochen. Er verriet dabei, dass es nutzergenerierte Inhalte auch auf den Konsolen geben wird (Gebäude und Achterbahnen als Vorlagen für andere Spieler). Darüber hinaus sollen zwei neue Tutorials und mehr Charaktere in den Missionen den Einstieg in das Freizeitpark-Aufbauspiel erleichtern ( zum Interview ).Gary Richards: "Bei Planet Coaster wollten wir den Spielern von Anfang an die Möglichkeit geben, bildschöne Freizeitparks zu bauen, aber der Bauprozess musste auch Spaß machen, daher haben wir darauf geachtet, dass die Steuerung mit dem Gamepad für die Spieler intuitiv ist. Die Grundlagen der Objektplatzierung sind einfach gehalten, der Bau von Wegen für die Gäste geht erfreulich schnell, die Fahrgeschäfte sind leicht zu konstruieren und an den Kamerasystemen wurde während der gesamten Entwicklung kontinuierlich gearbeitet. Das Ergebnis ist, dass sich das Spiel auf den Konsolen zu Hause fühlt und die kreativeren Funktionen wie das Bearbeiten von Gebäuden, die manuelle Gestaltung von Achterbahnstrecken und das Modifizieren des Terrains auf dem Gamepad sehr intuitiv zu nutzen sind.""Wir waren uns auch bewusst, dass die meisten Spieler bequem vom Sofa aus spielen würden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir uns daran gemacht, die Benutzeroberfläche so anzupassen, dass sie auf diese Entfernung leicht verständlich und intuitiv zu navigieren ist. Das bedeutete, dass wir die Screendesigns überarbeiten und sicherstellen mussten, dass der Text auf dem Bildschirm für die Konsolenspieler lesbar ist. Wir haben sogar einen Teil des Menüs bildschirmfüllend gestaltet, um den Spielern die Navigation durch die Optionen zu erleichtern, während aktualisierte Symbole dazu beitragen sollen, den Prozess der Parkgestaltung zu vereinfachen, indem sie die verschiedenen Themen visuell gruppieren, so dass die Spieler von Anfang an schnell und einfach Fahrgeschäfte und Landschaftsobjekte platzieren können."