Planet Coaster: Console Edition: Zweites Entwicklertagebuch und Next-Gen-Upgrade-Pläne

Frontier Developments hat das zweite Video aus dem Entwicklertagebuch rund um die Entstehung der Planet Coaster: Console Edition veröffentlicht (siehe unten). Die Entwickler gehen in dem Video auf die neuen Tutorials (allgemeine Einführung und Achterbahnbau), das Hilfesystem, die Karriere, den Sandbox-Modus und die Herausforderungen ein. Auch einige Steuerungsanpassungen für den Controller werden vorgestellt (inkl. Rasterbau-Modus).Zudem hat Frontier Developments bestätigt, dass Spieler, die eine digitale Kopie des Spiels auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, die optimierte Version für PlayStation 5 respektive Xbox Series X|S kostenlos herunterladen können, sobald sie verfügbar ist. Dazu müssen sie sich nur mit dem Konto, mit dem sie das Spiel gekauft haben, auf ihrer Next-Gen-Konsole anmelden. Diejenigen, die eine physische Kopie des Spiels erwerben, können die optimierte Version ohne zusätzliche Kosten herunterladen, sobald sie verfügbar ist. Dazu müssen sie lediglich die Disc in ihre Next-Gen-Konsole einlegen. Allerdings ist zu beachten, dass Next-Gen-Upgrades nicht für physische Versionen des Spiels verfügbar sind, wenn Spieler auf die PlayStation 5 Digital Edition oder die Xbox Series S upgraden, da diese kein entsprechendes Laufwerk verbaut haben.Ein konkreter Releasetermin für die Planet Coaster: Console Edition steht noch nicht fest. Das Spiel soll in diesem Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Console Edition | Dev Diary 2 | Ways to Play