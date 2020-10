Planet Coaster: Console Edition erscheint passend zum Verkaufsstart der neuen Konsolen

Die Planet Coaster ( ab 34,19€ bei kaufen ) : Console Edition wird am 10. November 2020 für PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Nutzer der PlayStation 5 können ab dem 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea sowie ab dem 19. November in Großbritannien, Europa und dem Rest der Welt loslegen.Der Preis für die Standardversion beträgt 44,99 Euro und 54,99 Euro für die Deluxe Edition. Die Deluxe Edition umfasst den Zugang zur "Magnificent Rides Collection" und zur "Classic Rides Collection" mit insgesamt 18 Fahrgeschäften und Achterbahnen, die von Attraktionen auf Rummelplätzen und in Themenparks auf der ganzen Welt inspiriert wurden.Erläuterung zum Next-Gen-Upgrade: "Dank des Next-Gen-Upgrade-Supports können diejenigen, die das Spiel in digitaler Form auf PlayStation4 oder Xbox One kaufen, die optimierte Next-Gen-Version kostenlos herunterladen, sobald sie verfügbar ist. Dazu müssen sie sich nur mit dem Konto, mit dem sie das Spiel gekauft haben, an ihrer Next-Gen-Konsole anmelden. Diejenigen, die eine physische Ausgabe des Spiels erwerben, können die optimierte Version der Next-Gen-Version ohne zusätzliche Kosten herunterladen, sobald sie verfügbar ist, indem sie die Disc in ihre Next-Gen-Konsole einlegen. Allerdings ist zu beachten, dass Next-Gen-Upgrades nicht für physische Versionen des Spiels verfügbar sind, wenn Spieler auf die PlayStation 5 Digital Edition oder die Xbox Series S upgraden, da diese kein entsprechendes Laufwerk verbaut haben."Letztes aktuelles Video: Console Edition | Dev Diary 2 | Ways to Play