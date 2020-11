Planet Coaster: Console Edition veröffentlicht

Frontier Developments hat die Planet Coaster: Console Edition für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Das Spiel ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten. Die PS5-Version erscheint passend zum Verkaufsstart der Konsole. Die Console Edition wird für 44,99 Euro in der Standardversion und für 54,99 Euro in der Deluxe Edition angeboten. Die Deluxe Edition umfasst den Zugang zur "Magnificent Rides Collection" und zur "Classic Rides Collection" mit insgesamt 18 Fahrgeschäften und Achterbahnen, die von Attraktionen auf Rummelplätzen und in Themenparks auf der ganzen Welt inspiriert wurden.



Frontier Developments hat die Planet Coaster ( ab 34,19€ bei kaufen ) : Console Edition für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Das Spiel ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten. Die PS5-Version erscheint passend zum Verkaufsstart der Sony-Konsole. Die Console Edition wird für 44,99 Euro in der Standardversion und für 54,99 Euro in der Deluxe Edition angeboten. Die Deluxe Edition umfasst den Zugang zur "Magnificent Rides Collection" und zur "Classic Rides Collection" mit insgesamt 18 Fahrgeschäften und Achterbahnen, die von Attraktionen auf Rummelplätzen und in Themenparks auf der ganzen Welt inspiriert wurden.Die Konsolen-Umsetzung des Freizeitpark-Aufbauspiels umfasst ein neues Tutorial sowie den Karriere-, Sandbox- und Herausforderungsmodus. Das Interface wurde für die Konsolen-Fassung entsprechend angepasst ( Ersteindruck ). Wie schon auf dem PC richtet sich das Spiel eher an Schönbauer, da die Wirtschafts- und Management-Teile eher übersichtlich ausfallen.Frontier: "Voll ausschöpfen können Spieler jetzt auch die Vorteile des brandneuen Frontier Workshops. Die neue Austauschplattform, die von Grund auf neu entwickelt wurde, ermöglicht es ihnen, andere zu inspirieren und sich selbst inspirieren zu lassen. Spieler können ihre Kreationen so mit der ganzen Welt teilen. Auf den Workshop kann sowohl im Spiel, auf einem PC oder unterwegs über ein Smartphone zugegriffen werden. So können Spieler die Kreationen durchblättern und abonnieren, wann immer sie möchten. Und mit der generationenübergreifenden Unterstützung kann alles, was auf einer Konsole der aktuellen Generation hochgeladen wurde, auch auf das Äquivalent der nächsten Generation heruntergeladen werden.""Spieler, die eine digitale Version des Spiels auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können die optimierte Version der nächsten Generation kostenlos herunterladen, sobald sie verfügbar ist, indem sie sich mit dem Konto, mit dem sie das Spiel gekauft haben, bei ihrer Next-Gen-Konsole anmelden. Diejenigen, die eine physische Kopie des Spiels erwerben, können die optimierte Version der nächsten Generation ebenfalls ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Dazu müssen sie nur die Disc in ihre Next-Gen-Konsole einlegen."Letztes aktuelles Video: Console Edition | Veröffentlichungstrailer