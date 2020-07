American Truck Simulator: Idaho-Erweiterung startklar

Für den American Truck Simulator ist die nächste Erweiterung veröffentlicht worden, die diesmal nach Idaho führt (Preis: 11,99 Euro). Der DLC umfasst mehr als 3.300 Meilen an neuen Straßen, für Idaho typische Landschaften sowie Industriezweige und elf Städte wie Boise, Coeur d'Alene oder Idaho. Darüber hinaus versprechen die Entwickler ein neues Aussichtspunkt-Feature und über 40 erkennbare Orte aus dem Historical-Highway-Marker-Programm.Idaho ist ein nordwestlicher US-Bundesstaat. Die Hauptstadt, Boise, liegt in den Ausläufern der Rocky Mountains. Der Staat erstreckt sich über zwei Zeitzonen und verläuft von Kanada bis Nevada. Flüsse, Berge und Ackerland dominieren die Landschaft.Die bisherigen Erweiterungen waren: New Mexico, Oregon, Washington, Utah und Idaho. Die nächste Downloaderweiterung auf dem langen Weg zur Ostküste dürfte nach Colorado führen.Letztes aktuelles Video: Idaho DLC