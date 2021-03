American Truck Simulator: Nach Wyoming geht es nach Texas

Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC)

Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC) Screenshot - American Truck Simulator (PC)

Obwohl SCS Software weiterhin an der Wyoming-Erweiterung für den American Truck Simulator ab 9,94€ bei kaufen ) arbeitet, haben die Entwickler angekündigt , dass es im Anschluss nach Texas weitergehen wird.Der "Lone Star State" ist der zweitgrößte US-Bundesstaat hinter Alaska und ist (in echt) knapp zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Im Spiel werden die virtuellen Vereinigten Staaten bekanntlich im Maßstab 1:20 umgesetzt. Aufgrund der Größendimensionen werden die Entwickler aber mehr Zeit für die Umsetzung dieses vielfältigen Staates inkl. Houston und Austin brauchen. Sie sind sich nicht einmal sicher, ob die Texas-Erweiterung noch in diesem Jahr startklar sein wird.Bilder aus der Wyoming-ErweiterungBilder aus der Texas-Erweiterung