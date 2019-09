In einem neuen Video hat Sony diverse VR-Spiele bei seiner Videoreihe State of Play vorgestellt, die in den kommenden Monaten für das hauseigene Headset erscheinen sollen. Zu sehen sind u.a. neue Szenen zum comichaften Gladiatoren-Gemetzel Gorn, dem Stealth-Einsatz Espire 1: VR Operative, dem Endzeit-Shooter After The Fall (siehe News ) und dem VR-Ableger des Musikspiels Space Channel 5, in dem es ein Wiedersehen mit Ulala gibt.Letztes aktuelles Video: Whats Next for PSVR