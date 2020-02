PlayStation VR: Sony patentiert Controller mit Finger-Tracking

Screenshot - PlayStation VR (PS4) Screenshot - PlayStation VR (PS4)

Noch hat Sony keine konkreten Pläne für einen Nachfolger des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR verkündet, doch eine Patent-Einreichung des Unternehmens sorgt derzeit wieder für Aufsehen unter interessierten Spielern. Uploadvr.com ist dieses Dokument eines Bewegungs-Controllers mit Finger-Tracking aufgefallen.Das Gerät soll laut Beschreibung Bewegungen der Hand erfassen und wird ähnlich wie die Controller der Valve Index per Riemen an die Hände gebunden. So kann man im Spiel z.B. gegriffene Objekte wie eine Granate wieder wegwerfen, indem man bei der Wurfbewegung einfach die Hand öffnet. Die Controller sollen an einer "zu Hause genutzten Spielemaschine" betrieben werden und besitzen Sensoren, welche "den Abstand oder Kontakt eines Fingers" unter anderem durch ausgesendete Signale feststellen.Um welche Techniken es sich bei den Sensoren-Typen handeln soll, steht offenbar noch nicht fest. Im Laufe des Dokuments werden zumindest Infrarot-Technik sowie der "electrostatic sensor" als Alternativen erwähnt. Bei einem doppelten Kreis auf der Oberseite der Patentzeichnung könnte es sich um Analogsticks handeln, welche PSVR-Spieler beim ersten Move-Controller schmerzlich vermisst haben. Bereits im Januar 2019 wurden Patent-Dokumente eines ähnlichen Controllers eingereicht.Letztes aktuelles Video: Whats Next for PSVR