PlayStation VR: Fingertracking-Experimente lassen auf PSVR2 hoffen, scheitern aber noch am vulkanischen Gruß

Sony hat nach wie vor keine konkreten Pläne für einen Nachfolger des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR verkündet, doch eine Patent-Einreichung des Unternehmens zu einem Controller mit Fingertracking sorgte bereits im Februar für Aufsehen. Kürzlich hat Sony zudem ein Video veröffentlicht, in dem Experimente und Anwendungsbeispiele an einem mit Näherungssensoren ausgestatteten Prototypen im Detail präsentiert werden:

Uploadvr.com hat das Thema sowie das Video aufgegriffen: Wie das Magazin verrät, gehören die Aufnahmen zum hier verfügbaren Forschungsbericht "Evaluation of Machine Learning Techniques for Hand Pose Estimation on Handheld Device with Proximity Sensor" von Kazuyuki Arimatsu und Hideki Mori (Sony Interactive Entertainment). Hierbei könnte es sich also durchaus um die Basis für die PSVR2-Controller handeln, die bereits jetzt ähnliches Finger-Tracking ermöglichen wie die Eingabegeräte des PC-Headsets Valve Index.Lediglich manche schrägen Überdeckungen der Finger oder Gesten wie der vulkanische Gruß scheinen der Technik mit ihren Abschätzungen per Machine-Learning noch Probleme zu bereiten. Anders als etwa bei der Oculus Quest mit ihrem Finger-Tracking der in der Luft gehaltenen Hände kommt hierbei kein externes Kamera-Tracking zum Einsatz. Auch der Einfluss von schwitzigen Händen, Ringen oder Armbanduhren wird untersucht.