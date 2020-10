PlayStation VR: Kamera-Adapter für Betrieb an der PS5 ab sofort kostenlos bei Sony bestellbar

Wer sein PlayStation-VR-Headset auch an der PS5 betreiben möchte, benötigt bekanntermaßen einen Adapter für die PS4-Kamera. Diese übernimmt dann weiterhin das Tracking, die neue PS5-Kamera wird dagegen nicht von PlayStation VR ( ab 269,00€ bei kaufen ) unterstützt.Dieser Kamera-Adapter lässt sich ab sofort auf der Playstation-Support-Seite anfordern, indem man dort Headset-Seriennummer und Anschrift angibt. Schnappt euch am besten schon mal die Handy-Kamera, um den in winziger Schrift auf der Link-Box aufgedruckten Code bequem heranzoomen zu können.In Japan sind zudem PSVR-Spiele-Bundles mit beiliegendem Kamera-Adapter geplant. Ob sie auch nach Deutschland kommen, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: Whats Next for PSVR