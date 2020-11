PlayStation VR: PS5-Controller wird offenbar in Spielen ohne Bewegungssteuerung unterstützt

Eigentlich benötigen PlayStation-5-Besitzer den Controller und die Kamera der PS4 ( plus Adapter ), um das PSVR-Headset an Sonys neuer Konsole nutzen zu können - da beide alten Zubehörteile per eingebautem Licht miteinander kommunizieren. VR-Spiele ohne Bewegungssteuerung lassen sich laut Uploadvr.com aber auch mit PlayStation 5 und PS5-Controller spielen.Sony habe bestätigt, das dies funktioniere. Das Magazin führt als Beispiele Resident Evil 7: Biohazard , den Gamepad-Modus in The Elder Scrolls 5: Skyrim VR ( statt dem Move-Modus) oder Rennspiele wie WipEout Omega Collection und Dirt Rally an.Anders sieht es bei Titeln wie dem Plattformer Astro Bot Rescue Mission aus, welcher bekanntlich die Bewegungsfunktionen des DualShock 4 auf brillante Weise im Spieldesign nutzt. In solchen Titeln sollen dann im Wesentlichen nur noch die klassischen Stick- und Knopfeingaben registriert werden, da die Kamera kein Controller-Licht der Lightbar "sehen" kann.Letztes aktuelles Video: Whats Next for PSVR