PlayStation VR: Neues Mega Pack mit Headset, PS5-Adapter und fünf Spielen erscheint noch im November

Noch in diesem Monat soll ein neues PlayStation VR ( ab 255,90€ bei kaufen ) Mega Pack in Europa, Australien und Neuseeland erscheinen, wie Sony via PlayStation Blog mitteilt . Konkrete Preis und Teminangaben wurden nicht gemacht, aber der Inhalt wird aus einem PlayStation VR Headset, einer PlayStation VR Camera, einem Kamera-Adapter für PlayStation 5 sowie Download-Codes für Astro Bot Rescue Mission Blood & Truth und PlayStation VR Worlds bestehen.Zum PS5-Adapter schreibt Sony : "Mit dem PlayStation Camera-Adapter kannst du die PlayStation Camera (verkauft für PlayStation 4-Konsolen) mit einer PlayStation 5-Konsole verbinden. Das ermöglicht die Verwendung von PlayStation VR, wenn unterstützte PS4-Spiele auf PS5-Konsolen gespielt werden. Das gilt auch für Spiele, für die PlayStation Move-Motion- oder PlayStation VR-Ziel-Controller erforderlich sind. (...) Die neue HD-Kamera für die PS5 ist nicht mit PS VR kompatibel. Du musst die PS Camera (für PS4) mit dem PS Camera-Adapter (kein Kauf erforderlich) verwenden, um PS VR auf PS5 spielen zu können."Letztes aktuelles Video: Whats Next for PSVR