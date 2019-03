Outward: Open-World-Rollenspiel erhältlich - 4Players.de

• Survival of the fittest: Überleben Sie in der Wildnis, während sie die Welt erkunden



• Alleine oder mit Freunden: Im Solo oder Local/Online Splitscreen-Modus spielen



• Die Kraft des Zaubers: Meistern Sie die Magie und Rituale einer unwirklichen Welt



• Lieber zweimal nachdenken: Durch konstantes automatisches Speichern werden die Spieler dazu herausgefordert, ihre Entscheidungen genau abzuwägen



• Vielfalt ist Trumpf: Erleben Sie eine Vielzahl verschiedener, spannender Szenarien



• Erhöhter Wiederspielwert: Spieler erleben mit jedem Spieldurchgang eine einzigartige Erfahrung

Ab sofort ist Outward für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Neben der digitalen Fassung ist der Titel von Nine Dots Studio auch im regulären Handel auf Disk erhältlich und kostet zwischen knapp 37 und 40 Euro.Bei Outward handelt es sich um ein Rollenspiel mit Fantasy-Setting und offener Spielwelt, das man sowohl alleine als auch gemeinsam am geteilten Bildschirm erleben kann, wobei auch Survival-Aspekte eine gewisse Rolle spielen sollen. In der Pressemitteilung von Deep Silver heißt es zu den Features:Letztes aktuelles Video: Launchtrailer