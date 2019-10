Outward: Permadeath-, Postgame- und Poutine-Patch - 4Players.de

"Harcore-Modus: Mit der neuen Permadeath Option besteht ab sofort die Möglichkeit, dass der Spielcharakter dauerhaft stirbt, das heißt, der Speicherstand wird gelöscht.

Versteckte Endgame-Bosskämpfe: Darüber wird an dieser Stelle nicht mehr verraten, aber es gibt sie und sie warten ab sofort auf die Spieler.

Umfangreiche Verbesserungen am Legacy-Chest-System

Mehr Engame-Items

Folgende Sprachen wurden hinzugefügt (Nur Texte): Polnisch, Russisch, japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Portugiesisch, Türkisch

Ein Angriff ohne Bewaffnung wurde hinzugefügt

Poutine! Das Superfood aus Quebec"

Für die PC-Version von Outward ist der (kostenlose) Permadeath-, Postgame- und Poutine-Patch veröffentlicht worden. Das Update wird auch demnächst für Konsolen erscheinen. Das Rollenspiel hat sich seit der Veröffentlichung im März 2019 über 400.000 Mal verkauft. Das Update ist als Dankeschön für die Unterstützung der Spieler gedacht."Ich habe es niemals als Selbstverständlichkeit erachtet, dass Outward so erfolgreich werden wird, aber wir glaubten fest an die Fähigkeiten der Spieler, sich den Situationen im Spiel anzupassen und aus ihnen zu lernen. Ich bin sehr froh, dass es sich schlussendlich ausgezahlt hat und es macht uns sehr zuversichtlich im Hinblick auf unsere zukünftigen Vorhaben", so Guillaume Boucher-Vidal, CEO von Nine Dots Studio.Überblick über den Permadeath-, Postgame- und Poutine-Patch:Letztes aktuelles Video: Dev Diary 5 - Permadeath Postgame and Poutine