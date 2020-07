Outward: The Soroboreans - Erste Erweiterung des Fantasy-Rollenspiels veröffentlicht

Verderbnis - Der Grad der Verderbnis beeinträchtigt dich auf verschiedene Weise, und wenn du sie nicht loswirst, könnte das dein vorzeitiges Ende bedeuten. Die Welt ist gerade um einiges gefährlicher geworden!

Verzauberungen - Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke können nun mit dem neuen Verzauberungssystem verändert werden!

Neue Fertigkeitenbäume und Statuseffekte - 2 neue Fertigkeitenbäume (Fluchmagier und Raser) und realitätsverzerrende Statuseffekte sorgen für ein komplett neues Gameplay!

Neuer Waffentyp (Faustwaffen) - Lass einen Hagel von Schlägen auf deine Gegner niedergehen!

Dungeons - Prächtige Belohnungen warten auf jene, die sich in die Tiefen dieser miteinander verbundenen tödlichen und mysteriösen Dungeons wagen."

Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC) Screenshot - Outward (PC)

Nach dem PC-Start am 16. Juni haben Deep Silver und Nine Dots Studio die Outward -Erweiterung "The Soroboreans" am heutigen 7. Juli 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 19,99 Euro. Der DLC soll das Hauptspiel (zum Test ) um etwa 25 Prozent erweitern: "Vollgepackt mit Inhalten, die deinem Spiel neues Leben einhauchen werden, lässt dich 'Die Soroboreaner' gegen mehr ankämpfen als nur Hunger, Dehydration, den Verlust deines Rucksacks und ... so ziemlich alles andere!Zu den Neuerungen zählen:Letztes aktuelles Video: The Soroboreans - Launch Trailer