Outward: Die Drei Brüder: Zweite Erweiterung angekündigt

Die zweite Erweiterung "Die Drei Brüder" (The Three Brothers) für Outward wird am 15. Dezember 2020 für PC erscheinen. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One folgen 2021. Das vor 20 Monaten veröffentlichte Hauptspiel hat sich derweil über eine Million Mal verkauft."Die Drei Brüder" umfasst neue Quests, Spiel-Mechaniken, Waffen und mehr. Das neue Abenteuer soll diesmal nicht "der bekannten Formel" folgen, schreiben die Entwickler (Nine Dot Studio)."Es ist schwierig passende Wörter zu finden, wenn dir etwas passiert, das für unmöglich gehalten wurde. Nachdem wir mit unseren ersten beiden Spielen keinen sonderlichen Erfolg hatten, waren auch unsere Erwartungen an Outward eher konservativ: 100.000 verkaufte Einheiten erschienen wie ein großer Schritt nach vorne. Der zehnfache Absatz erscheint dahingehend surreal. Outward ist kein perfektes Spiel. Wir haben es mit vergleichsweise wenig Ressourcen entwickelt, dafür aber mit viel Herz. Jetzt haben wir Erfahrung, Fans und mehr Ressourcen als jemals zuvor. Ich bin begeistert, wenn ich daran denke, was als nächstes kommt", sagt Guillaume Boucher-Vidal, CEO des Nine Dots Studios.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 7 Die Drei Brüder