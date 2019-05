The Last Of Us 2: Nähert sich die Entwicklung langsam dem Ende? - 4Players.de

Lot of awesome positions open to help us close out this game... I especially want to highlight the Melee Animator position, I guarantee you will be working on some *dope* animations working with my good friend @Leethul 🗡️💀 pic.twitter.com/vmlVkJlfTl — Anthony Newman (@BadData_) 10. Mai 2019

Naughty Dog und Sony befinden sich derzeit auf der Suche nach Personal, das dabei helfen soll, die Arbeiten am Action-Adventure The Last of Us 2 abzuschließen. Die Jobanzeigen haben DualShockers jetzt dazu veranlasst, über den möglichen Veröffentlichungstermin zu spekulieren, den Sony und das Studio immer noch schuldig sind. Viel schlauer wird man allerdings nicht: Zwar deutet der Jobanzeigen-Tweet von Anthony Newman darauf hin, dass man sich mittlerweile auf der Zielgeraden befindet, doch lässt sich nicht absehen, wie lang diese Zielgerade bei einem solch großen Projekt ausfällt. Da einige Leute zur Unterstützung gesucht werden, kann man aber davon ausgehen, dass auch in der finalen Phase noch viel zu tun ist.Entsprechend geht man bei DualShockers nicht davon aus, dass The Last of Us 2 noch in diesem Jahr erscheinen wird - die Abwesenheit von Sony auf der diesjährigen E3 könnte dies ebenfalls unterstreichen. Allerdings besteht noch die Hoffnung, dass in diesem Jahr vielleicht zumindest noch ein Releasetermin kommuniziert wird, wann wir Ellie wiedersehen werden.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Gameplay Reveal Trailer