The Last Of Us 2: Hinweise auf Veröffentlichung im Februar 2020 und vier Editionen - 4Players.de

Erscheint The Last of Us 2 im kommenden Februar? Während Sony immer noch keinen offiziellen Termin für den neuen Titel von Naughty Dog nennt, ist sich der Nutzer agentkicker laut Gamesradar in einem chinesischen Forum sicher, dass seine Insider-Informationen korrekt sind. Davon berichtet der Analyst ZhugeEX bei Resetera Was für seinen Blick in die Glaskugel spricht: agentkicker hatte bereits den Releasetermin von Death Stranding korrekt vorhergesagt. Seinen Informationen nach plant Sony für Last of Us 2 neben der Standard-Edition auch eine Special Edition, eine Collector's Edition sowie eine Ellie Edition.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Gameplay Reveal Trailer