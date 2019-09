The Last Of Us 2: Wird am 21. Februar 2020 erscheinen; neues Video veröffentlicht; vier Editionen geplant - 4Players.de

Screenshot - The Last Of Us 2 (PS4) Screenshot - The Last Of Us 2 (PS4) Screenshot - The Last Of Us 2 (PS4)

Der Veröffentlichungstermin steht fest: The Last of Us 2 wird am 21. Februar 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Die Ankündigung des Releasetermins ist bei der heutigen Ausgabe von State of Play mit einem neuen Trailer aus dem Endzeit-Survival-Abenteuer von Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment begleitet worden. In dem Clip taucht jedenfalls eine altbekannte Figur (Spoiler-Gefahr) wieder auf ...Neil Druckmann (Game Director) erklärt weiter : "Seit über fünf Jahren arbeiten wir jetzt an diesem Spiel. Der Druck, der nach dem ersten Spiel auf uns lag, lässt sich nur schwer beschreiben. Wir wissen, wie sehr ihr diese Welt und ihre Charaktere liebt - ganz besonders Ellie und Joel. Glaubt mir, wir sind Fans, genau wir ihr. Wir lieben sie. Deswegen haben wir jahrelang daran gearbeitet, ein Spiel zu erschaffen, das all dem gerecht wird und eine differenzierte Geschichte erzählt, eine Geschichte, die sich mit der Kernfrage beschäftigt: Wie weit würdet ihr gehen, um den Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die euren Liebsten Leid zufügen? Es ist eine überaus emotionale Geschichte mit komplexen Themen, die sich in die Welt von The Last of Us fügen."Letztes aktuelles Video: Termin-TrailerThe Last of Us 2 (oder The Last of Us Part II) wird in vier Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition wird es die Special Edition, die Digital Deluxe Edition und die Collector's Edition geben.Die Collector's Edition beinhaltet eine Ellie-Figur (12 Zoll, 30cm), eine Nachbildung von "Ellies Armring", eine SteelBook-Hülle, ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse, ein Set aus sechs Emaille-Ansteckern, ein Lithografie-Grafikdruck sowie ein fünfteiliges Sticker-Set. Hinzukommen digitale Bonus-Inhalte, darunter ein dynamisches Design für die PlayStation 4, ein Set aus PSN-Avataren, den digitalen Soundtrack und die digitale Version des Mini-Artbooks.Käufer der Digital Deluxe Edition bekommen Zugriff auf sämtliche digitalen Bonus-Inhalte, die auch in der Collector's Edition enthalten sein werden. Die Special Edition wiederum bietet eine SteelBook-Hülle, das 48-seitige Mini-Artbook von Dark Horse, das dynamische Design für die PlayStation 4 und das Set aus PSN-Avataren.Vorbesteller im PlayStation Store erhalten einen PSN-Avatar und zwei Ingame-Boni (Munitionskapazität-Verbesserung: Schaltet sofort die Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole frei; Fertigungshandbuch: Schaltet sofort das Fertigungshandbuch frei, das Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt).