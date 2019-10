The Last Of Us 2: Chef-Entwickler über Bodenständigkeit, glaubwürdige Gegner und mehr Möglichkeiten - 4Players.de

In The Last of Us 2 wollen die Entwickler (Naughty Dog) das "bodenständige Spielerlebnis" aus dem Vorgänger beibehalten, aber die Spielmechaniken und die spielerischen Möglichkeiten von Ellie ausweiten. So sollen Waffenindividualisierung, Fähigkeiten und Mobilität ausgebaut werden, erklärte Neil Druckmann (Game Director) im PlayStation Blog Druckmann: "Wir wollen ein bodenständiges Erlebnis, aber das bedeutet nicht, dass wir uns starr an die Realität halten müssen. Zuerst einmal hat man nicht alle Möglichkeiten des echten Lebens. Man kann nur das tun, was man über einen Controller eingeben kann. Wie können wir also so Systeme und eine Ästhetik erschaffen, die sich bodenständig anfühlt? Klar, Ellie könnte im wahren Leben nicht so viele Leute töten wie in der Demo, aber wir brauchen diese Übertreibung, um für Spannung zu sorgen. Die Spannung ist wichtiger als realistische Opferzahlen. Ähnlich ist es mit dem System; wenn man diese Waffen hätte und Leben und Tod davon abhängen würden, dann würde man sie reinigen. Man würde auf sie achtgeben. Also erschufen wir Systeme und eine Ästhetik; wir gehen mit der Kamera nah ran und zeigen die Waffe und wie sie an ihr arbeitet, um sie zu verbessern. Man spürt auf gewisse Weise die Verbindung, die sie mit diesen Instrumenten des Todes hat. Man spürt, was es bedeutet, in dieser Welt überleben zu müssen."Außerdem sollen gezielt emotionale Reaktionen bei den Spieler provoziert werden. Ellie muss z.B. auch gegen Tiere kämpfen. Der Game Director beschreibt dies folgendermaßen: "Hunde bieten gegenüber menschlichen Gegnern den Vorteil, dass sie den Spieler wittern können. Sie können sich auf ihren Geruchssinn verlassen. Ellie hinterlässt eine Duftspur, die mit der Zeit verschwindet, aber wenn der Hund diese Fährte aufnimmt, dann findet er sie, egal, wo sie sich versteckt. Das könnte ein Mensch nicht. Aber wenn man einen Hund tötet, fühlt sich das irgendwie schlimmer an, als wenn man einen Menschen töten muss."Auch die menschlichen Gegner sollen glaubwürdig wirken. "Wir wollen Gewalt so realistisch darstellen, wie das in einem Actionspiel geht. So hat beispielsweise jeder menschliche Gegner im Spiel seinen eigenen Namen, wie Omar oder Joe. (...) [Das war] ein echter Kraftakt, für den wir nicht nur neue Technologien brauchten, sondern auch eine Menge Investition in Sprachaufnahmen ... Sie kommunizieren jetzt deutlich anspruchsvoller miteinander. So entsteht das Gefühl, dass es sich bei ihnen nicht nur um NSCs oder hirntote Hindernisse handelt. (...) Wenn man einen Gegner ausschaltet, schreien seine Freunde manchmal vor Entsetzen seinen Namen. Von Gefühlen überwältigte Gegner können im Kampf darüber hinaus durchdrehen und unvorhersehbar agieren. Alles zusammen erzeugt ein grausames, aber glaubwürdiges Erlebnis", heißt es weiter.Trotzdem soll es in The Last of Us 2 möglich sein, dass die Spieler unnötiges Blutvergießen vermeiden können, wenn sie wollen.Druckmann sagt: "Wir wollten ganze Sequenzen haben, in denen man entdeckt werden kann und dann möglicherweise kämpfen muss, aber dennoch entkommen kann, ohne das gesamte Gebiet säubern zu müssen. Gleichermaßen wollten wir deutlich mehr Sequenzen haben, in denen man komplett unentdeckt bleiben kann. Es ist sehr schwierig und eine große Herausforderung, aber es ist möglich, Bereiche zu verlassen. Dann gibt es da auch noch bestimmte Situationen, in denen wir wollen, dass der Spieler aktiv ist, in denen er an Handlungen teilnehmen muss, die ihm Unbehagen bereiten. Aber das gehört eben zur Geschichte. Das ist ein Teil von Ellies Reise. (...) Wie schon in Uncharted 4 und The Lost Legacy experimentieren wir mit deutlich größeren Gebieten. In diesem Spiel integrieren wir diese weitläufigen Elemente so, dass es zur Geschichte passt. So haben wir die Möglichkeit, Spannung rauszunehmen, damit der Spieler überlegt: 'Wie geht es jetzt weiter? Was will ich hier erforschen?' Das ist ein enorm effektives Werkzeug."Letztes aktuelles Video: Inside the Demo