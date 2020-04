The Last Of Us Part 2: Der neue Termin steht fest: 19. Juni 2020

Der neue Releasetermin steht fest: The Last Of Us Part 2 wird am 19. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel erhielt außerdem die USK- und PEGI-Alterseinstufung "ab 18 Jahren". Es wird in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz ungeschnitten erhältlich sein.Obacht: Derzeit kursieren Story-Spoiler (auch in Videos oder Vorschau-Bildern auf YouTube) zu dem Spiel im Internet.Ursprünglich sollte The Last Of Us Part 2 am 29. Mai 2020 veröffentlicht werden, wurde aber im Zuge von "logistischen Problemen" durch die "Coronakrise" auf "unbestimmte Zeit" verschoben. Letztendlich beträgt die Verschiebung lediglich drei Wochen.Das Spiel setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils auf einer Vergeltungsmission befindet, bei der sie sich den körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen muss ..."Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen. Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen", sagte Hermen Hulst, Leiter der Worldwide Studios von PlayStation.Letztes aktuelles Video: Inside the Demo