The Last Of Us Part 2: Game Director Neil Druckmann äußert sich zu Leaks

Heartbroken for the team. Heartbroken for our fans. We’re still incredibly excited to get the game into your hands. ❤️ https://t.co/QWKLU6I6Q3



— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 27, 2020

Game Director Neil Druckmann hat mit großem Bedauern ein Statement zu den Leaks rund um The Last Of Us Part 2 veröffentlicht, die seit gestern durch das Internet schwirren und u.a. einen Großteil der Handlung verraten. Woher die Informationen konkret stammen, ist zwar noch nicht bekannt, doch wie DualShockers schreibt, soll es sich laut Gerüchten wahrscheinlich um einen verägerten Mitarbeiter von Naughty Dog handeln, der selbst am Spiel mitgearbeitet hat.Nachdem sich das Studio bereits per Twitter an seine Fans gewandt und in dem Beitrag seine Enttäuschung über die Spoiler ausgedrückt hat, meldet sich jetzt auch Game Director Neil Druckmann in einem Retweet der Nachricht zu Wort und ergänzt: "Es schmerzt mich für das Team. Es schmerzt mich für die Fans. Wir sind aber immer noch unglaublich begeistert, das Spiel in eure Hände zu legen."Wie DualShockers weiter berichtet, haben Sony und Naughty Dog bereits eine interne Untersuchung eingeleitet, um die Person oder Personen ausfindig zu machen, die für den Leak verantwortlich sind, mit dem gegen die üblichen Verschwiegenheitsklauseln verstoßen wurde. Dem oder denjenigen droht nicht nur, auf einer schwarzen Liste der Spielebranche zu landen, sondern auch ein Gerichtsprozess inklusive hoher Strafzahlungen.Bis zum 19. Juni sollte man weiter aufmerksam bleiben, um ungewollte Spoiler zu vermeiden. Ab diesem Datum kann man dann selbst erleben, wie es mit Ellie und ihrer Geschichte in The Last Of Us Part 2 weitergeht.Letztes aktuelles Video: Inside the Demo