The Last of Us Part 2: Laut Jason Schreier könnten Hacker für den Leak verantwortlich sein

OK: After talking to two people with direct knowledge of how TLOU2 leaked as well as some Naughty Dog employees, I have a good idea of what happened. Short version: hackers found a security vulnerability in a patch for an older ND game and used it to get access to ND’s servers.



— Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020





I think the footage that leaked is from devs playing an early build (I haven’t watched it). Most importantly, rumors of this being an act of protest by a contractor whose pay was robbed are not true. (ND actually extended pay and healthcare benefits for contractors due to covid)



— Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020

Die Verantwortlichen für den großen Leak von The Last of Us Part 2 sind nach Angaben von Sony identifiziert - sie sollen nicht zu Naughty Dog gehören. In der Öffentlichkeit wird dagegen weiter gerätselt und spekuliert, von dem die Insider-Informationen über das Spiel stammen. Und welche Beweggründe die Täter dazu veranlasst haben, Sony, Naughty Dog und den Fans so viel Schaden zuzufügen. Waren es unzufriedene Mitarbeiter, die mit den Arbeitsbedingungen in dem Studio nicht einverstanden waren? Oder war den Personen die politische Message des Spiels ein Dorn im Auge?Der in der Regel gut informierte Branchen-Insider Jason Schreier bringt jetzt eine neue Theorie ins Spiel: Nach Gesprächen mit Mitarbeitern von Naughty Dog und anderen mit dem Story-Leak vertrauten Quellen glaubt Schreier, dass Hacker eine Schwachstelle im Patch-Code eines älteren Spiels von Naughty Dog genutzt haben könnten, um sich Zugriff auf die Server des Studios und die vertraulichen Inhalte zu verschaffen.In einem späteren Kommentar schreibt Schreier außerdem, dass es sich bei den durchgesickerten Szenen um eine noch sehr frühe Version des Spiels gehandelt haben dürfte - er selbst habe sie jedoch nicht gesehen. Zudem äußerst er Zweifel über die Vermutung, wonach unzufriedene Dienstleister den Leak aus Protest über schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung lanciert haben könnten. Als Begründung führt er an, dass Naughty Dog im Zuge der Corona-Krise auch für befristete externe Mitarbeiter die Zusatzleistungen bei Lohn und Gesundheitsvorsorge ausgeweitet habe.Letztes aktuelles Video: Inside the Demo