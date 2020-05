The Last Of Us Part 2: Druckmann fordert Spieler auf, sich selbst ein Bild zu machen und erklärt Gold-Status

"Was auch immer ihr gesehen oder gehört oder gelesen habt: Nichts ist vergleichbar damit, dieses Ding von Anfang bis Ende zu spielen" - mit dieser Video-Botschaft hat sich Neil Druckmann an potenzielle Kunden des Action-Adventures The Last Of Us Part 2 gewandt. "Es ist ein Videospiel, man muss es spielen", fügt der Creative-Director und Lead-Co-Writer hinzu. Damit spielt Druckmann natürlich auf die Kontroverse um Story-Leaks, mögliche politische Einflüsse und Streit unter (ehemaligen) Team-Mitarbeitern bei Naughty Dog an - und nutzt dazu sein Verkündung-Video zum Gold-Status: Nach der Anfang Februar vorgenommenen Verschiebung aufgrund der Corona-Krise wurde bereits Ende Februar das Release-Datum (19. Juni 2020, exklusiv für PS4) verkündet . Näheres zu den Umständen des Story-Leaks, zu unzufriedenen Äußerungen über die politische Botschaft des Spiels sowie zu Jason Schreiers Hacker-These gibt es hier hier und in unserem News-Talk:Letztes aktuelles Video: News-Talk Der Story-Leak - was ist passiert