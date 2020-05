The Last of Us Part 2: Story-Trailer gibt Einblicke in den Rachefeldzug von Ellie

Wie angekündigt hat Naughty Dog heute einen neuen Trailer zu seinem Action-Adventure The Last of Us Part 2 veröffentlicht. Dieser konzentriert sich auf den zentralen Story-Aspekt und gibt Einblicke in Ellies Rachefeldzug - und welche Folgen ihre Vergeltung nach sich ziehen.In der Videobeschreibung zum Story Trailer heißt es:"Ein teuflischer und gewalttätiger Vorfall stört den relativen Frieden, den Ellie in Jackson gefunden hat. Sie macht sich auf den Weg, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Während sie diese nach und nach zur Strecke bringt, wird sie mit den verheerenden physischen und emotionalen Folgen ihrer Taten konfrontiert."Erst gestern hat sich Game Director Neil Druckmann in einer Video-Botschaft zu Wort gemeldet und die Spieler auf den Titel eingestimmt. Anlass war die Meldung , dass The Last of Us Part 2 den Gold-Status erreicht hat, nachdem es zuvor durch das Drama rund um die massiven Story-Leaks eine ungewollte Aufmerksamkeit erregt hatte.Letztes aktuelles Video: Story Trailer