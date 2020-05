The Last Of Us Part 2: Hinter den Kulissen: Story und Besetzung der Charaktere

Sony hat den ersten Teil der Videoserie "Inside The Last of Us Part 2" veröffentlicht, in dem die Entwickler (Naughty Dog) Einblicke in den Entstehungsprozess von The Last of Us Part 2 geben. Jedes Video beleuchtet verschiedene Aspekte des Spiels wie das Design, die Technologie und wie sich Ideen in den vergangenen sechs Jahren der Entwicklung geformt haben.Der erste Clip wirft einen näheren (spoilerfreien) Blick auf die Geschichte, darunter einige der Kernthemen sowie das Leben von Ellie und Joel in Jackson County. Ebenso wird über die Besetzung der Charaktere und darüber gesprochen, wie die Welt erweitert wurde. Die nächsten Episoden beschäftigen sich mit dem allgemeinen Spielablauf, den Details und der Spielwelt.The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 ungeschnitten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.Letztes aktuelles Video: Inside the Story