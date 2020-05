The Last Of Us Part 2: Video: Die Entwickler sprechen über das Spielgeschehen und neue Spielmechaniken

Im zweiten Teil der Videoserie "Inside The Last of Us Part 2" sprechen die Entwickler über das eigentliche Spielgeschehen in The Last of Us Part 2 und die Verbesserungen, die sie im Vergleich zum Vorgänger vorgenommen haben wollen.Neil Druckmann und seine führenden Mitarbeiter bei Naughty Dog gehen u.a. auf die schweren Entscheidungen ein, die Ellie auf ihrer Vergeltungsmission fällen muss. Aber auch die Survival-Aspekte, die neue Sprung-Funktion, die Stealth-Möglichkeiten, Konter-Angriffe im Kampf und die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn Ellie auf dem Boden kriecht, werden demonstriert. Das Crafting-System (Herstellung von Gegenständen) und die Anpassungsmöglichkeiten des Charakters sollen im zweiten Teil ebenfalls ausgebaut werden.The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 ungeschnitten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz für PlayStation 4. Das erste Video aus der Videoreihe drehte sich um die Story ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Inside the Gameplay