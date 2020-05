The Last of Us Part 2: Story-Leak hat der Nachfrage (bisher) nicht geschadet

Der vermeintliche Story-Leak von The Last of Us Part 2 im April ( wir berichteten mehrfach ) hat der Nachfrage laut Jim Ryan (Präsident und CEO der PlayStation-Sparte bei Sony) bisher nicht geschadet. In einem Interview mit CNET sagte er, dass die Nachfrage nach wie vor "groß" sei. Als Beispiel führte er die Anzahl der Vorbestellungen in Europa an. Demnach würde es in Europa mehr Vorbestellungen von The Last of Us Part 2 im Vergleich zu Marvel's Spider-Man im gleichen Zeitraum vor dem Verkaufsstart geben.Spider-Man war der "am schnellsten verkaufte First-Party-Titel" von Sony Interactive Entertainment (3,3 Mio. Exemplare in drei Tagen; weltweit; vorher God of War mit 3,1 Mio.). Noch schneller war nur das Remake von Final Fantasy 7 von Square Enix mit 3,5 Millionen in drei Tagen."Wir hoffen, dass dies ein prägendes Spiel für diese Generation sein wird", sagte Ryan über The Last of Us Part 2. Zugleich bestätigte er, dass der Titel von Naughty Dog auch auf der PlayStation 5 laufen wird, die zur Weihnachtszeit startklar sein soll. Ob eine überarbeitete Version (bessere Grafik etc.) für die anstehende Konsole in Planung sei, darauf wollte Ryan nicht eingehen.The Last of Us Part 2 wird am 19. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: State of Play