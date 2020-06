The Last Of Us Part 2: Video: Die Entwickler sprechen über Schauplätze, Fraktionen und Gefahren

Im dritten Teil der Videoserie "Inside The Last of Us Part 2" sprechen die Entwickler über die neuen Schauplätze, die Fraktionen und die Gefahren in der Endzeitwelt. The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 ungeschnitten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Inside the World Unsere Vorschau findet ihr hier : Mit The Last of Us inszenierte Naughty Dog ein emotional ergreifendes und visuell prächtiges Endzeit-Abenteuer. Es konnte weltweit Awards einheimsen und wurde auch unser Spiel des Jahres 2013. Am 19. Juni wird die Reise von Ellie und Joel fünf Jahre nach den Ereignissen auf der PlayStation 4 fortgesetzt. Wir können den Nachfolger bereits spielen: Allerdings können wir aufgrund eines Embargos in dieser Vorschau noch nicht über den Einstieg der ersten Stunden, sondern nur über einen speziellen Abschnitt in der Mitte des Spiels, ab etwa zwölf Stunden, berichten. Am 12. Juni wird unser Test mit allen Eindrücken veröffentlicht.