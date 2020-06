The Last Of Us Part 2: Stellt Jörg eure Fragen zu The Last of Us Part 2 - er antwortet im Video-FAQ

Entschuldige, falls die Fragen im Test beantwortet wurde. Habe nur das Fazit und Pro/Contras gelesen (den eigentlichen Test werde ich dann erst lesen, nachdem ich das Spiel durch habe):Spielt sich der zweite Teil abwechlungsreicher? Im ersten Teil war es ja immer das gleiche Schema. Erst Story, dann Gegner und dann Zombies. Und immer so weiter.Und meine zweite Frage bezieht sich auf einige kritische Stimmen der Spieletester: Unter Anderem wurde die Story im Spiel mit Game of Thrones Staffel 8 oder die aktuellen Star Wars Filmen verglichen. Hast du das nicht so empfunden bzw., falls nicht, kannst du diese Kritik nachvollziehen?Dann wurde auch noch erwähnt, dass die neuen Charaktere zum größten Teil langweilig sind. Auch hier würde ich gerne deine Meinung wissen.Eine weitere Kritik: Aufgrund der deutlich größeren Spielwelt als zum Vorgänger und das Looten, was im Spiel ein wichtiger Bestandteil ist, soll man sich teilweise in eine "Loot-Spirale" befinden, was durchaus die Spieler aus der Story rausreißen kann. Wie empfindest du das?Und meine letzte Frage: wie zufrieden bist du mit dem Ende? Hättest du bezüglich des Ende noch Lust auf einen dritten Teil? Etwas persönlich die Frage, aber finde ich interessant.