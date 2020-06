The Last of Us Part 2 ist in folgenden Editionen erhältlich:

Standard Edition (digital im PlayStation Store und physisch im Handel)

Digital Deluxe Edition (digital im PlayStation Store)

Special Edition (physisch im Handel)

SteelBook Edition (exklusiv auf Amazon)

Collector’s Edition (physisch im Handel)

Limited Edition (in Deutschland und Österreich exklusiv bei Saturn und Media Markt)

Am 19. Juni 2020 haben Sony und Naughty Dog The Last of Us Part 2 für PlayStation 4 veröffentlicht und die Geschichte rund um Ellie, die fünf Jahre nach den Ereignissen aus The Last of Us spielt, wird fortgesetzt. Wir bieten Test Einsteiger-Guide und Video-FAQ zum Spiel.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer