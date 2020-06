The Last of Us Part 2: Vier Millionen Verkäufe innerhalb von drei Tagen

Im Zeitraum vom Releasetag am 19. Juni bis zum 21. Juni hat sich das Action-Adventure The Last of Us Part 2 mehr als vier Millionen Mal verkauft. Das hat Sony bekannt gegeben. Kein exklusives PS4-Spiel hat diese Marke bisher so schnell erreicht wie das jüngste Werk von Naughty Dog und Neil Druckmann, das in unserem Test mit einer Wertung von 94% ausgezeichnet wurde.Auf dem PlayStation Blog richtet sich der Game Director und Vize-Präsident des Studios mit einer persönlichen Danksagung an die zahlreichen Käufer, die das Erreichen dieses Meilensteins ermöglicht haben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer