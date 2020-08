The Last of Us Part 2: Update 1.05 steht an: "Minimalist" und "Endgültiger Tod" als neue Schwierigkeitsgrade

Am 13. August wird The Last of Us Part 2 mit einem (kostenlosen) Update auf Version 1.05 versorgt. Der Patch umfasst zwei neue Schwierigkeitsgrade sowie eine Reihe an Modifikationsmöglichkeiten, Optionen und Verbesserungen.Die beiden Schwierigkeitsgrade sind "Minimalist" und "Endgültiger Tod". In "Minimalist" sind Gegner um einiges gefährlicher und Munition sowie Aufwertungs- und Fertigungsmaterialien sind seltener. Zudem wurden bestimmte Überlebenselemente wie der Lauschmodus, HUD-Elemente etc. deaktiviert. Ingame-Vorbesteller-Boni sowie einige Optionen und "Gameplay-Modifikatoren" sind im Schwierigkeitsgrad "Minimalist" deaktiviert. Dieser Spielmodus wird direkt nach der Update-Veröffentlichung zur Verfügung stehen.Als zusätzliche Herausforderung gilt der Modus "Endgültiger Tod". Wird dieser spezielle Modus aktiviert, gibt es keine zweite Chance - das komplette Spiel muss abgeschlossen werden, ohne zu sterben, sonst beginnt die Reise von vorne. "Endgültiger Tod" kann auch für Kontrollpunkte pro Kapitel oder pro Akt aktiviert werden. Einige Optionen und "Gameplay-Modifikatoren" sind im Modus "Endgültiger Tod" deaktiviert. Mit den beiden Schwierigkeitsgraden kommt je eine neue Trophäe für den Abschluss im jeweiligen Schwierigkeitsgrad ins Spiels, die jedoch nicht für das Erreichen der Platin-Trophäe notwendig sind.Sony: "Mit dem Update werden nahezu 30 neue Grafik-Render-Modi und neue Audio-Modifikatoren eingeführt, mit denen Spieler das Aussehen und die Atmosphäre verändern können. Das Update liefert neue freischaltbare Gameplay-Modifikatoren wie 'Ein Schuss' oder 'Berührung des Todes', die Kills mit einem Treffer ermöglichen. All diese Modifikatoren können über das Extras-Menü aufgerufen und nach Abschluss des Spiels freigeschaltet werden. Zusätzlich werden mit dem Update einige Verbesserungen des Spiels eingeführt. Dazu zählen die Option, den Lauschmodus zu deaktivieren, die Filmkörnung anzupassen, verbesserte Barrierefreiheitsfunktionen und mehr."Weitere Details findet ihr hier