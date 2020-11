The Last of Us Part 2: Hinweis auf Next-Gen-Upgrade

Das Action-Adventure The Last of Us Part 2 ( ab 149,99€ bei kaufen ) erhältlich möglicherweise ein Next-Gen-Upgrade für die Nutzung an der PlayStation 5. Das meldet DualShockers und verweist auf eine Beschreibung im Store der US-Kette Best Buy. Dort heißt es, dass man beim Kauf des PS4-Spiels auch das besagte Next-Gen-Upgrade erhält.Naughty Dog hat diesbezüglich noch nichts offiziell angekündigt. Im Rahmen der Abwärtskompatibilität läuft The Last of Us Part 2 bereits auf der neuen Konsole und nutzt nach Aussagen von DualShockers überraschend schon die neuen Funktionen des DualSense-Controllers.Denkbar ist, dass Best Buy mit dem Schriftzug nur darauf hinweisen will, dass das Spiel auch mit der PS5 funktioniert. Auf der anderen Seite hat Naughty Dog dem Vorgänger beim Übergang von der PS3 auf die PS4 ein Remaster mit verbesserter Bildqualität und höherer Bildrate beschert.Letztes aktuelles Video: Talk Spoiler 4 Redakteure 4 Vier Perspektiven