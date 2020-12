The Last of Us Part 2: Neuer Story-Trailer rund um Abby veröffentlicht - Achtung: Spoiler

Fast ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Veröffentlichung schieben Sony und Naughty jetzt noch einen neuen Story-Trailer zum Action-Adventure The Last of Us Part 2 ( ab 149,99€ bei kaufen ) hinterher, in dem man noch einmal die Hintergrundgeschichte und die Ereignisse rund um Abby beleuchtet werden.Man kann sich sicher fragen, warum man jetzt nochmal ein neues Video zu diesem "alten" Spiel bringen muss - vor allem aber, warum dort viele zentrale Geschehnisse ziemlich deutlich vorweg genommen werden. Daher an dieser Stelle die ausdrückliche Warnung: Wer The Last of Us 2 noch nicht gespielt hat und sich das außergewöhnliche Abenteuer nicht verderben lassen möchte, sollte auf das Ansehen des Story-Trailers verzichten. Für alle, die Ellies Reise bereits beendet haben, liefert der Clip dagegen nochmal eine nette Zusammenfassung.The Last of Us Part 2 hat in unserem Test mit 94% eine der höchsten Wertungen im Corona-Jahr 2020 erhalten und gilt deshalb auch als einer der heißen Anwärter zum "Spiel des Jahres".Letztes aktuelles Video: Abby Story Trailer Spoiler