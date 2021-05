The Last of Us Part 2: Enhanced Performance Patch sorgt für bis zu 60 Bilder pro Sekunde auf PlayStation 5

Patch 1.08 für The Last of Us Part 2 steht (kostenlos) für PlayStation 5 zum Download bereit. Nach der Installation dieses "Enhanced Performance Patches" können die Spieler in den Anzeige-Optionen zwischen 30 FPS und 60 FPS wählen, wobei die 60 Bilder pro Sekunde "nur ein Ziel" sind, das unter Umständen nicht immer erreicht wird. Laut Digital Foundry wird das 60fps-Ziel fast dauerhaft erreicht. Dieses Update soll der erste Schritt zur Anpassung des Spiels auf die PlayStation 5 sein. Weitere Verbesserungen sind also geplant.Arne Meyer (Director of Communications von Naughty Dog) im PlayStation.Blog : "Sobald Patch 1.08 für The Last of Us Part II auf eurer PS5-Konsole installiert ist, findet ihr einen Schalter in den Anzeige-Optionen, mit dem ihr zwischen einem Bildfrequenz-Ziel von 30 FPS oder 60 FPS auswählen könnt. So könnt ihr eure bevorzugte Bildfrequenz auswählen - passend zum Rest der Verbesserungen, die Teil der Rückwärtskompatibilität von PS5 mit PS4-Spielen sind, wie eine verbesserte Auflösung, schnellere Ladezeiten und vieles mehr. Das Team hat sich die Hardware von PS5 und die Möglichkeiten, die sie seit dem Launch im letzten Jahr eröffnet, genau angeschaut, und wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft noch bringen wird. Dieser Patch ist nur der erste Schritt für unsere Arbeit auf PS5."Letztes aktuelles Video: Enhanced Performance Patch | PS5