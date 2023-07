The Last of Us Part 2: Komponist macht Hoffnung auf eine kommende Neuauflage

The Last of Us Part 2: Remake bereits in Entwicklung? Komponist macht Hoffnung

könnte, ähnlich wie sein Vorgänger, womöglich eine Neuauflage bekommen. Bereits im letzten Jahr veröffentlichte man mitdas Remake zum ursprünglich schon 2013 erschienen PlayStation-Klassiker.Jüngst befeuerte der Komponist des Spiels,, die Gerüchteküche mit einer vielversprechenden Aussage. Jene lässt darauf schließen, dass mit den Arbeiten an einer überarbeiteten Veröffentlichung sogar bereits begonnen wurde.Ganz konkret sprach Santaolalla in einem Interview mit Blender darüber, dass sein Cameo-Auftritt in The Last of Us Part 2 indes Spiels weiter ausgebaut werden würde. „In den neuen Versionen könnt ihr mich bestimmte Stücke spielen lassen und naja, mehr kann ich euch nicht verraten“, sprudelte es aus ihm, vielleicht nicht ganz gewollt, heraus.Der für die Reihe verantwortliche Komponist war im Original als Gustavo, einem Überlebenden der Cordyceps-Infektion, anzutreffen. Sein kleiner Cameo-Auftritts, in welchem er auf einem Banjo musiziert, scheint es also auch in die angeblichen neuen Versionen des Spiels geschafft zu haben.Dies ist jedoch noch lange kein eindeutiger und vor allem offizieller Hinweis darauf, dass Naughty Dog sich auch tatsächlich einem Remake oder einem Remaster von The Last of Part 2 annimmt. Ganz abwegig ist der Gedanke jedoch ebenfalls nicht, bedenkt man, dass esbislang lediglich für die PlayStation 4 gibt.Eine PS5-Version von The Last of Us Part 2 ist also zumindest, neben einer PC-Portierung, vorstellbar. Eine solche feierte in diesem Jahr für. Ein 25 Gigabyte-großer, was Framerates und Co. anbelangt, konnte die erhofften Verbesserungen jedoch nicht gänzlich mit sich bringen.Letztes aktuelles Video: Enhanced Performance Patch | PS5