The Last of Us Part 2: Trailer enthüllt Details zum Roguelike-Survival-Modus

The Last Of Us 2: Neuer Roguelike-Modus vorgestellt

Mit dem angekündigten Remaster vonkommt ein ganz neuer Inhalt in das Spiel, den der Entwicklerin einem Trailer jetzt näher beleuchtet. Betitelt als „No Return" erhält das Spiel einen Roguelike-Survival-Modus.Abseits der Story könnt ihr künftig mitund Waffen Horden der Zombiebrut niedermetzeln und ihnen Kopfschüsse verpassen. Manche Charaktere sind ab dem Zeitpunkt zum ersten Mal spielbar und agierten vorher lediglich als NPCs.In knapp anderthalb Minuten präsentiert Naughty Dog den neuen Trailer zu The Last of Us 2 Remastered und konzentriert sich dabei vollständig auf den No-Return-Modus. Dieser war imnur kurz erwähnt worden. Jetzt sehen wir die kurzen Ausschnitte erneut, dazwischen passiert aber deutlich mehr. Hier könnt ihr euch das Video anschauen:Anfangs wählt man einen Helden aus, entscheiden könnt ihr euch zwischen. Wie im vorgeführten Menü zu sehen ist, sind drei der Charaktere aber gesperrt, vermutlich, weil man sie später freischaltet. Daneben wird zudem angezeigt, mit welcher Waffe die jeweilige Figur loszieht.Anschließend präsentiert der Trailer auf, wie Zombies getötet werden. Dabei scheint es auf manchen besonders gruselig zuzugehen, es gibt beispielsweise einen Krankenhaus-Keller, in dem es ziemlich dunkel aussieht. Actionreiche Kämpfe sind hingegen überall zu finden, wie das Video deutlich macht.Erscheinen soll die Remastered-Version von The Last of Us 2 am 19. Januar 2024, allerdings exklusiv für die. Für einen Aufpreis von zehn Euro können Spieler, die den ursprünglichen Titel bereits besitzen, ein Upgrade durchführen.