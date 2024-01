The Last of Us Part 2: Eigene Making-of-Dokumentation soll auf YouTube veröffentlicht werden

The Last of Us Part 2 (Action-Adventure) von Sony - Bildquelle: stock.adobe.com / Gustavo

Grounded 2: Hier seht ihr die offizielle Making-of-Dokumentation zu The Last of Us Part 2

Nur noch eine gute Woche ist es hin, ehe uns Naughty Dog endlich Hand am Remastered zuauf der PlayStation 5 anlegen lässt. Nun kündigt das Studio an, dass man sich neben dem Launch auf noch mehr neuen Stoff freuen darf.Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Videospiel, sondern um Grounded 2 – einezum zweiten Teil, die ihr kostenlos aufansehen könnt.Hinter, wie der vollständige Name lautet, verbirgt sich die Fortsetzung zu Naughty Dogs rund 85-minütiger Making-of-Doku, die bereits 2015 veröffentlicht wurde und sich auf die „verbissene Entwicklung und einzigartige Philosophie“ des ersten-Teils konzentriert.Die Dreharbeiten für die Fortsetzung begannen bereits im Jahr, allerdings mussten jene nur wenige Jahre später unterbrochen werden, als die Coronapandemie weltweit für Verzögerungen in der Entertainment-Branche sorgte. Das vorhandene Material wurde nun aber erneut gesichtet und zu einer Dokumentation weiterverarbeitet, die ebenso ein Licht auf diedes Entwicklerstudios wirft.So wird beispielsweise Naughty Dogsin Richtung des „Crunch“ – einer mittlerweile vor allem in der Spielebranche bekannten Vorgehensweise, bei dem die Entwickler an ihre Grenzen gebracht werden, um für eine gesteigerte Produktivität und das Einhalten enger Zeitvorgaben zu garantieren – aufgegriffen.Während ihr weiter oben noch den Trailer zu Grounded 2: Making The Last of Us Part 2 sehen könnt, steht der konkreteder Dokumentation noch in den Sternen. Zu sehen sein wird sie aber ebenfalls auf YouTube und Naughty Dog empfiehlt, regelmäßig einen Blick auf seine offiziellen Social Media-Auftritte zu werfen. Währenddessen ist es amendlich so weit und wir dürfen uns über die Veröffentlichung vonfreuen.Letztes aktuelles Video: Enhanced Performance Patch | PS5