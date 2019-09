Indivisible: Vorbesteller des Action-Rollenspiels erhalten exkulisve Boni - 4Players.de

Eine digitale Ausgabe des reichhaltigen Soundtracks von Indivisible, der vom weltbekannten Musiker Hiroki Kikuta (Secret of Mana) komponiert wurde.

Exklusive kosmetische Charakter-Skins und Recolors für das Spiel.

Der Vorbesteller-Bonus "Follow Me Roti!", der bewirkt, dass Ajnas zahmer Tapir Roti ihr durch das Abenteuer folgt, um die Welt von Loka zu retten!

Wer das 2D-Action-Rollenspiel Indivisible auf PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellt, kann sich folgende Extras sichern, wie 505 Games und Lab Zero Games mitteilen Vorbestellerboni der PS4-Fassung :Vorbestellerboni der Xbox-One-Version:Weiter heißt es vom Hersteller: "Der Indie-Liebling Indivisible von Lab Zero Games (Skullgirls) wird vom Publisher 505 Games weltweit zum Preis von 39,99 Euro für PlayStation 4, Xbox One und PC (Windows, Mac & Linux) veröffentlicht. Am Dienstag, den 8. Oktober ist das Spiel im digitalen und physischen Einzelhandel in den USA erhältlich, in allen anderen unterstützten Ländern ab Freitag, den 11. Oktober. Für Nintendo Switch wird Indivisible zu einem späteren Zeitpunkt 2019 veröffentlicht."Letztes aktuelles Video: Preorder Trailer