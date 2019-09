Indivisible: Das animierte Einleitungsvideo - 4Players.de

Das vollständige animierte Einleitungsvideo von Indivisible ist von 505 Games (Publisher) und Lab Zero Games (Entwickler) veröffentlicht worden. Das etwas mehr als zwei Minuten lange Intro entstand bei Titmouse (Avatar: The Last Airbender, Nick Kroll's Big Mouth) und Studio Trigger (Little Witch Academia). Die Musik sowie der gesamte Soundtrack des Spiels stammen von Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Soul Calibur 5).Letztes aktuelles Video: Animated Opening by Studio Trigger and Titmouse Indivisible wird am 8. Oktober 2019 weltweit digital und im nordamerikanischen Einzelhandel für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Am 11. Oktober erfolgt die globale Veröffentlichung der Einzelhandelsversion. Die Switch-Umsetzung folgt "später" in diesem Jahr. Die PC-Version wird 39,99 Euro auf Steam kosten. Der handgezeichnete Action-Rollenspiel-Plattformer wird mit englischer Sprachausgabe und Texten/Untertiteln in Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Russisch erscheinen. Zur Vorschau : Das Action-Rollenspiel Indivisible ist ein wahres Langzeitprojekt von Lab Zero Games (Skullgirls). Es wurde Mitte 2015 angekündigt und via Indiegogo angeschoben, bevor Publisher 505 Games in das Vorhaben einstieg. Wir haben die überaus malerisch aussehende Mischung aus Jump-&-Run und aktiven Taktikkämpfen mit Chaospotenzial angespielt.