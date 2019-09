Indivisible: Inkarnationen, Charaktere, Combos und Kämpfe im Trailer - 4Players.de

In Indivisible kann die Hauptfigur Ajna "Inkarnationen" von Personen absorbieren und diese an ihrer Seite wieder manifestieren. Im Prinzip bildet sich so eine Party aus über 20 individuellen Charakteren in ihrem "Geist". Kommt es zu Kämpfen, kann Ajna diese Personen z.B. wieder beschwören. Einen Blick auf dieses System und die Kämpfe erlaubt der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: Combat Character Trailer Indivisible wird am 8. Oktober 2019 weltweit digital und im nordamerikanischen Einzelhandel für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Am 11. Oktober erfolgt die globale Veröffentlichung der Einzelhandelsversion. Die Switch-Umsetzung folgt "später" in diesem Jahr. Die PC-Version wird 39,99 Euro auf Steam kosten. Der handgezeichnete Action-Rollenspiel-Plattformer wird mit englischer Sprachausgabe und Texten/Untertiteln in Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Russisch erscheinen. Zur Vorschau : Das Action-Rollenspiel Indivisible ist ein wahres Langzeitprojekt von Lab Zero Games (Skullgirls). Es wurde Mitte 2015 angekündigt und via Indiegogo angeschoben, bevor Publisher 505 Games in das Vorhaben einstieg. Wir haben die überaus malerisch aussehende Mischung aus Jump-&-Run und aktiven Taktikkämpfen mit Chaospotenzial angespielt.