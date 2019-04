Ancestors: The Humankind Odyssey: Video: Überlebenskampf im neogenen Afrika vor zehn Millionen Jahren - 4Players.de

Panache Digital Games und Private Division (Take-Two Interactive) wollen Ancestors: The Humankind Odyssey in einer dreiteiligen Videoreihe näher vorstellen. Im ersten Video beschreibt Patrice Désilets (Creative Director und Mitbegründer des Studios) die wichtigsten Survival-Fähigkeiten und einige der drohenden Gefahren, die dem Spieler begegnen werden. Das Video erlaubt zudem einen Blick auf das neogene Afrika vor zehn Millionen Jahren."Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive, in dem Sie Ihren Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen, um die nächste Generation zu erreichen. Das (...) Abenteuer des Erfinders von Assassin's Creed erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC."Letztes aktuelles Video: 101-Trailer Episode 1 Explore