Ancestors: The Humankind Odyssey: Entwicker-Video über das Klettern und die motorischen Fähigkeiten - 4Players.de

Panache Digital Games (Entwickler) und Private Division (Publisher) haben das zweite Video aus der Reihe "Experiences-Reihe" veröffentlicht, in der Creative Director Patrice Désilets das Konzept von Ancestors: The Humankind Odyssey mit ausgewählten Personen abseits der Gaming-Welt bespricht und vertieft.In der zweiten Episode "Die Sportkletterin" trifft Désilets die Profi-Kletterin und Olympia-2020-Aspirantin Alannah Yip während einer ihrer Trainingssessions, um zu sehen, "wie wir auch heute noch die gleichen motorischen Fähigkeiten und Instinkte verwenden, wie sie schon unsere prähistorischen Vorfahren nutzten, um Hindernisse zu bewältigen."In der ersten Episode "Der Anthropologe" traf Désilets den Anthropologen und Filmemacher Dr. Niobe Thompson und sprach mit ihm über das Überleben vor zehn Millionen Jahren im afrikanischen Neogen.Ancestors: The Humankind Odyssey wird am 27. August 2019 über den Epic Games Store für PC erscheinen. Das Spiel ist im ersten Jahr nach der Veröffentlichung exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Danach wird es auch bei anderen digitalen Einzelhändlern verfügbar sein. Das Spiel von Panache Digital Games und Private Division wird im Dezember 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.In dem Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive muss man seinen Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen, um die nächste Generation zu erreichen. Der Zeitraum von ca. zehn bis zwei Millionen Jahren v. Chr. soll abgebildet werden. Anfänglich erkundet man in der Rolle der affenartigen Ahnen des Menschen das Afrika des Neogens. Im weiteren Verlauf erweitert man sein Territorium und entwickelt sich weiter, um selbst zu überleben und den Fortbestand des Clans zu sichern. Ancestors: The Humankind Odyssey und seine Mechaniken bauen auf Evolution, Entdeckung und Überleben auf.